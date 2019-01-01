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Размещение в ЦОД Colocation

Размещение сервера с обеспечением доступа к сети Интернет
Услуга Colocation ("Колокейшн") позволяет разместить удаленно серверное оборудование клиента в условиях резервированных каналов связи и бесперебойного электропитания.

Установите сервера в дата-центре уровня Tier III и поддерживайте IT-инфраструктуру с минимальными затратами, а ЦОД обеспечит оптимальные условия для работы оборудования: канал связи с высокой пропускной способностью, бесперебойное электроснабжение, охрану и отзывчивую техническую поддержку 24/7.

Доступ к серверам — через 3 часа после подачи заявки. Если важно контролировать оборудование 24/7, к вашим услугам аренда офисов для персонала прямо здесь, в ЦОД.
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Аренда серверной стойки
Аренда серверной стойки

Вам нужно разместить телекоммуникационное или серверное оборудование в дата-центре с надежной репутацией, при этом максимально сэкономить и обеспечить своему проекту бесперебойно работающую инфраструктуру?

С услугой аренды серверной стойки вы получаете:

  • серверные стойки 42-48 Unit + до 20 кВт max электричества на стойку,
  • 2 ввода питания по разным лучам,
  • канал доступа в интернет,
  • возможность заказать прямые выделенные оптические волокна до любой точки Москвы, например до  М9, другого дата-центра или офиса,
  • полное развертывание инфраструктуры в срок до 5 дней после подписания договора,
  • неограниченный доступ к своим серверам в удобное время,
  • монтаж, подключение, настройку любого телекоммуникационного или серверного оборудования – полный спектр услуг «умные руки»,
  • круглосуточную техподдержку.
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по цене от
75 000 ₽
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Аренда стойко-места
Аренда стойко-места

У вас есть серверы или вы планируете их приобрести? Хотите обеспечить максимальную безопасность оборудованию?

С услугой аренды стойко-места вы получаете:

  • размещение стоек любого типа и размера мощностью от 3 до 20 кВт на стойку,

  • оплату счетов только за реально потребленную электроэнергию*,

  • аренду и бронирование дополнительных стойко-мест в рамках одного зала,

  • неограниченный доступ к своим серверам в удобное время,

  • выгодную аренду канала интернет, каналов связи L2/L3 vpn и физической оптической инфраструктуры.

* При условии размещения от 10 стоек.

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по цене от
65 000 ₽
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Аренда выделенной части машинного зала
Аренда выделенной части машинного зала

Вам нужна выделенная часть машинного зала с физически огороженным периметром, в том числе с отдельными входами/выходами? У нас есть ресурсы и компетенции для реализации специальных требований к физической безопасности размещаемого оборудования.

С услугой аренды выделенной части машзала вы получаете:

  • индивидуальный проект выделения части машинного зала,

  • размещение стоек любого типа и размера мощностью от 3 до 20 кВт на стойку,

  • оплату счетов только за реально потребленную электроэнергию,

  • инсталляционные работы по организации выгороженной зоны в соответствии с проектными требованиями,

  • возможностью реализовать дополнительные меры безопасности, включая подключение СКУД, видеокамер, датчиков объема, а также биометрических средств идентификации.

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по цене от
400 000 ₽
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Аренда машинного зала
Аренда машинного зала

У вас ИТ-компания, крупный бизнес или вы планируете глобально расширять ИТ-инфраструктуру? Оптимальным выбором станет аренда машинного зала.

С услугой аренды машинного зала вы получаете:

  • емкость  до 110 серверных стоек,

  • индивидуальный выделенный зал с полной изоляцией и доступом только для Заказчика и его персонала,

  • возможность установить дополнительные приборы безопасности, в том числе СКУД, видеокамеры, датчики объема, биометрические средства идентификации,

  • долгосрочный договор аренды, гарантирующий доступность ресурсов для расширения бизнеса,

  • возможность организации резервной площадки для проекта,

  • оплату электричества по факту,

  • выгодные условия аренды офисных помещений для дежурной смены.

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цена договорная
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Поюнитовое размещение
Поюнитовое размещение

Небольшим предприятиям и ИП безотказная работа приложений и доступность баз данных важна так же, как крупным компаниям. Для малого и среднего бизнеса в ЦОД разработаны гибкие варианты размещения серверного оборудования.

С услугой поюнитового размещения вы получаете:

  • выделенное место в стойке от 1U до 48U,

  • подключение к интернету,

  • от 400 Вт мощности на каждый сервер,

  • эффективное охлаждение,

  • бесперебойное электропитание,

  • круглосуточный удаленный и/или физический доступ к оборудованию,

  • монтаж, подключение, настройку любого телекоммуникационного или серверного оборудования,

  • круглосуточную техподдержку.

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по цене от
3 500 ₽
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Резервный ЦОД
Резервный ЦОД

Резервируйте критически важные системы и данные компании в дублирующей IT-системе. При аварии основного ЦОДа, резервные системы примут на себя нагрузку ваших сервисов и сохранят актуальные данные.

С услугой резервного ЦОДа вы получаете:

  • необходимое количество стоек 42-48 Unit на 3-20 кВт max,

  • 2 энерговвода по разным лучам,

  • доступ в интернет с возможностью выбора провайдера,

  • до 5 дней на развертывание IT-инфраструктуры (после заключения договора),

  • возможность заказать прямое оптоволокно до собственной IT-инфраструктуры, другого ЦОДа или М9,

  • доступ к серверам в любое удобное время,

  • поддержка технических специалистов 7 дней в неделю 24 часа в сутки,

  • помощь с монтажом, подключением, настройкой оборудования в составе услуги «Умные руки».

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по цене от
65 000 ₽
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ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ УСЛУГА COLOCATION?
Размещение сервера
Размещение сервера в серверную стойку 42, 48 U, 2 независимых ввода, 2PDU и АВР
Сервис SmartHands
Сервис SmartHands 24/7 (перезагрузка серверов, коммутация оборудования, визуальный контроль) по обращению в Техническую поддержку
Доставка
Организация миграции оборудования в наш ЦОД из любой точки России
Подключение к портам
Подключение к портам 100Мбит/с, 1Гбит/с или 10Гбит/c
Круглосуточный доступ
Круглосуточный доступ к оборудованию
Круглосуточная техническая поддержка
Круглосуточная техническая поддержка 24/7
Качественная связь и минимальный ping
Качественная связь и минимальный ping
Утилизация упаковки
Утилизация упаковки от размещенного в ЦОД серверного оборудования
Разместите свое оборудование в дата-центре с повышенным уровнем безопасности, бесперебойным питанием, стабильным микроклиматом и каналами связи с высокой пропускной способностью. Ресурсы ЦОД позволят реализовать любой проект, а наши специалисты помогут сделать это максимально легко, комфортно и быстро.

Преимущества размещения сервера в дата-центре GreenBushDC

  • Гибкая тарификация позволяет сконфигурировать параметры услуги, как это необходимо для вашего проекта. Пользуйтесь нужным и не платите лишнего. 

  • Склад, ячейки для хранения ЗИП, офисные помещения для инженеров — все рядом.

  • Полное развертывание инфраструктуры всего за 3 дня.

  • Дополнительные сервисы и опции можно подключить на любом этапе сотрудничества.

  • Арендованные стойки можно изолировать дополнительным периметром безопасности и индивидуальной СКУД. 



Возможны различные варианты размещения сервера на площадках дата-центра: установка нестандартного оборудования, аренда стойко-места и серверной стойки, дополнительные мощности и пр. Чтобы рассчитать стоимость размещения сервера в дата-центре и уточнить технические параметры услуги, выберите нужные опции и  отправьте заявку на консультацию. 




контакты компании
Адрес компании
г. Москва, г. Зеленоград, Проезд №683, д. 8
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