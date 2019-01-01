Размещение в ЦОД Colocation
Установите сервера в дата-центре уровня Tier III и поддерживайте IT-инфраструктуру с минимальными затратами, а ЦОД обеспечит оптимальные условия для работы оборудования: канал связи с высокой пропускной способностью, бесперебойное электроснабжение, охрану и отзывчивую техническую поддержку 24/7.
Доступ к серверам — через 3 часа после подачи заявки. Если важно контролировать оборудование 24/7, к вашим услугам аренда офисов для персонала прямо здесь, в ЦОД.
Вам нужно разместить телекоммуникационное или серверное оборудование в дата-центре с надежной репутацией, при этом максимально сэкономить и обеспечить своему проекту бесперебойно работающую инфраструктуру?
С услугой аренды серверной стойки вы получаете:
- серверные стойки 42-48 Unit + до 20 кВт max электричества на стойку,
- 2 ввода питания по разным лучам,
- канал доступа в интернет,
- возможность заказать прямые выделенные оптические волокна до любой точки Москвы, например до М9, другого дата-центра или офиса,
- полное развертывание инфраструктуры в срок до 5 дней после подписания договора,
- неограниченный доступ к своим серверам в удобное время,
- монтаж, подключение, настройку любого телекоммуникационного или серверного оборудования – полный спектр услуг «умные руки»,
- круглосуточную техподдержку.
У вас есть серверы или вы планируете их приобрести? Хотите обеспечить максимальную безопасность оборудованию?
С услугой аренды стойко-места вы получаете:
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размещение стоек любого типа и размера мощностью от 3 до 20 кВт на стойку,
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оплату счетов только за реально потребленную электроэнергию*,
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аренду и бронирование дополнительных стойко-мест в рамках одного зала,
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неограниченный доступ к своим серверам в удобное время,
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выгодную аренду канала интернет, каналов связи L2/L3 vpn и физической оптической инфраструктуры.
* При условии размещения от 10 стоек.
Вам нужна выделенная часть машинного зала с физически огороженным периметром, в том числе с отдельными входами/выходами? У нас есть ресурсы и компетенции для реализации специальных требований к физической безопасности размещаемого оборудования.
С услугой аренды выделенной части машзала вы получаете:
-
индивидуальный проект выделения части машинного зала,
-
размещение стоек любого типа и размера мощностью от 3 до 20 кВт на стойку,
-
оплату счетов только за реально потребленную электроэнергию,
-
инсталляционные работы по организации выгороженной зоны в соответствии с проектными требованиями,
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возможностью реализовать дополнительные меры безопасности, включая подключение СКУД, видеокамер, датчиков объема, а также биометрических средств идентификации.
У вас ИТ-компания, крупный бизнес или вы планируете глобально расширять ИТ-инфраструктуру? Оптимальным выбором станет аренда машинного зала.
С услугой аренды машинного зала вы получаете:
-
емкость до 110 серверных стоек,
-
индивидуальный выделенный зал с полной изоляцией и доступом только для Заказчика и его персонала,
-
возможность установить дополнительные приборы безопасности, в том числе СКУД, видеокамеры, датчики объема, биометрические средства идентификации,
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долгосрочный договор аренды, гарантирующий доступность ресурсов для расширения бизнеса,
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возможность организации резервной площадки для проекта,
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оплату электричества по факту,
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выгодные условия аренды офисных помещений для дежурной смены.
Небольшим предприятиям и ИП безотказная работа приложений и доступность баз данных важна так же, как крупным компаниям. Для малого и среднего бизнеса в ЦОД разработаны гибкие варианты размещения серверного оборудования.
С услугой поюнитового размещения вы получаете:
-
выделенное место в стойке от 1U до 48U,
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подключение к интернету,
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от 400 Вт мощности на каждый сервер,
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эффективное охлаждение,
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бесперебойное электропитание,
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круглосуточный удаленный и/или физический доступ к оборудованию,
-
монтаж, подключение, настройку любого телекоммуникационного или серверного оборудования,
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круглосуточную техподдержку.
Резервируйте критически важные системы и данные компании в дублирующей IT-системе. При аварии основного ЦОДа, резервные системы примут на себя нагрузку ваших сервисов и сохранят актуальные данные.
С услугой резервного ЦОДа вы получаете:
-
необходимое количество стоек 42-48 Unit на 3-20 кВт max,
-
2 энерговвода по разным лучам,
-
доступ в интернет с возможностью выбора провайдера,
-
до 5 дней на развертывание IT-инфраструктуры (после заключения договора),
-
возможность заказать прямое оптоволокно до собственной IT-инфраструктуры, другого ЦОДа или М9,
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доступ к серверам в любое удобное время,
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поддержка технических специалистов 7 дней в неделю 24 часа в сутки,
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помощь с монтажом, подключением, настройкой оборудования в составе услуги «Умные руки».
Преимущества размещения сервера в дата-центре GreenBushDC
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Гибкая тарификация позволяет сконфигурировать параметры услуги, как это необходимо для вашего проекта. Пользуйтесь нужным и не платите лишнего.
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Склад, ячейки для хранения ЗИП, офисные помещения для инженеров — все рядом.
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Полное развертывание инфраструктуры всего за 3 дня.
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Дополнительные сервисы и опции можно подключить на любом этапе сотрудничества.
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Арендованные стойки можно изолировать дополнительным периметром безопасности и индивидуальной СКУД.
Возможны различные варианты размещения сервера на площадках дата-центра: установка нестандартного оборудования, аренда стойко-места и серверной стойки, дополнительные мощности и пр. Чтобы рассчитать стоимость размещения сервера в дата-центре и уточнить технические параметры услуги, выберите нужные опции и отправьте заявку на консультацию.