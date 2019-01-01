Размещение в ЦОД Colocation

Услуга Colocation ("Колокейшн") позволяет разместить удаленно серверное оборудование клиента в условиях резервированных каналов связи и бесперебойного электропитания.



Установите сервера в дата-центре уровня Tier III и поддерживайте IT-инфраструктуру с минимальными затратами, а ЦОД обеспечит оптимальные условия для работы оборудования: канал связи с высокой пропускной способностью, бесперебойное электроснабжение, охрану и отзывчивую техническую поддержку 24/7.



Доступ к серверам — через 3 часа после подачи заявки. Если важно контролировать оборудование 24/7, к вашим услугам аренда офисов для персонала прямо здесь, в ЦОД.